Mercato : Ancelotti, Blanc, Galtier... Pochettino livre un terrible constat sur le PSG

Publié le 13 novembre 2022 à 10h00

Axel Cornic

Dernier entraineur écarté par QSI, Mauricio Pochettino n’aura pas vraiment laissé un grand souvenir au Paris Saint-Germain. Celui qui a porté les couleurs du club en tant que joueur n’a en effet tenu qu’un an et demi, se faisant souffler un titre de Champion de France par Christophe Galtier... qui a pris sa place au PSG.

Certains pensaient qu’il était la solution parfaite pour renouer avec l’ADN du PSG, lui qui a connu le club avant l’arrivée de QSI. Mais Mauricio Pochettino n’a finalement pas su convaincre et apporter les réponses nécessaires, puisque son jeu assez stérile a souvent été critiqué.

Dans un entretien accordé à Relevo , il est revenu en long et en large sur son expérience au PSG, qui s’est terminée en juillet dernier. « Nous avons été capables de donner le meilleur de nous-mêmes partout où nous sommes allés » a expliqué Pochettino, parlant de lui et son staff. « Le PSG était bon à cause de l'expérience, c'était un projet qui n'était pas arrivé avant, avec autant de stars ensemble ».

« Nous avons gagné la Ligue, la Coupe de France et le Trophée des Champions. En d'autres termes, en un an et demi, trois titres » a poursuivit Pochettino, qui a également eu des mots étranges concernant ses prédécesseurs... et son successeur. « Mais si vous ne gagnez pas la Ligue des champions, ce n'est pas suffisant, sinon vous êtes juste un de plus comme Ancelotti, Blanc, Tuchel, Emery, Galtier... ».

