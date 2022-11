Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino vide son sac sur le feuilleton Mbappé

Publié le 12 novembre 2022 à 20h00

Thomas Bourseau

L’espace d’un an et demi, Mauricio Pochettino a été l’entraîneur de Kylian Mbappé au PSG. Les deux hommes semblent avoir noué des liens spéciaux, mais pour autant, Mbappé n’a jamais mis dans la confidence son ancien coach quant à sa décision.

Entraîneur du PSG à l’occasion du mercato estival bouillant de Kylian Mbappé avec un éventuel transfert au Real Madrid puis tout le long de la saison passée, moment où l’incertitude régnait quant à un éventuel départ libre de tout contrat de Mbappé à la Casa Blanca , Mauricio Pochettino a vécu en interne le feuilleton Kylian Mbappé. Finalement, le 21 mai dernier avant l’ultime match de la saison du PSG contre le FC Metz (5-0), le champion du monde tricolore débarquait sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi pour annoncer la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2025 au PSG.

«Ancelotti a dit que les entraîneurs ne peuvent pas dire la vérité»

Démis de ses fonctions dans la foulée, Mauricio Pochettino a confié avoir été laissé dans le flou quant au dénouement du feuilleton Kylian Mbappé pour Relevo . « On m'a demandé en conférence de presse si je me voyais avec Mbappé au PSG et j'ai répondu oui parce qu'il avait encore un an de contrat. Ancelotti a dit que les entraîneurs ne peuvent pas dire la vérité ».

«Il me disait toujours qu'il n'avait pas pris de décision»