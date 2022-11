Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut réaliser un transfert XXL, il reçoit une terrible nouvelle

Toujours en quête d’un numéro neuf pour épauler Kylian Mbappé, le PSG s’intéresse à Victor Osimhen. L’ancien buteur du LOSC est brillant avec Naples, leader de Serie A. A tel point que le club napolitain n’envisage absolument pas de s’en séparer, encore moins en janvier prochain.

Depuis le début de saison, il est clair que le PSG manque d’un attaquant. Même si Hugo Ekitiké a été recruté pour suppléer Kylian Mbappé, il n’a pas encore eu le temps de jeu qu’il espérait. Christophe Galtier l’a déjà dit à Luis Campos, il attend toujours du renfort devant pour cet hiver. Cela tombe bien, le conseiller sportif du PSG a une idée en tête.

En effet, le PSG suit de près la situation de Victor Osimhen. L’ancien attaquant du LOSC est étincelant avec Naples, large leader de Serie A. Depuis son retour de blessure, l’international nigérian affole les compteurs, il a encore inscrit un but ce samedi.

Another goal for Victor Osimhen. He now has nine for Napoli in Serie A. Napoli won’t listen to offers in January. Osimhen very happy in Naples. Club value him well over €100m. Several EPL clubs keeping tabs for summer. Not an easy deal to pull off especially with Napoli flying. pic.twitter.com/DYBiGPATzk