Mercato - OM : L'énorme annonce de Pau Lopez sur son avenir

Publié le 12 novembre 2022 à 18h00

Lié à l'OM jusqu'en juin 2026, Pau Lopez a le temps de penser à son avenir. Agé seulement de 27 ans, le portier espagnol ne sait pas, avec précision, ce qu'il fera après sa carrière, mais il compte bien s'éloigner du football. Lors d'un entretien accordé à la presse régionale, le gardien a annoncé qu'il partagera plus de temps avec sa famille, notamment avec sa femme.

Arrivé à l'OM durant l'été 2021, Pau Lopez a encore de belles années devant lui. D'autant que ses prestations depuis le début de la saison sont plutôt satisfaisantes. Mais le gardien de 27 ans a une vague idée de ce que sera son après-carrière. Pau Lopez en a dit plus sur ses projet lors d'un long entretien accordé à La Provence.

« Le jour où je partirai d’ici, ce sera bizarre »

Lié à l'OM jusqu'en 2026, Pau Lopez sait qu'il devra un jour quitter Marseille. « Le jour où je partirai d’ici, ce sera bizarre. Je sais que je ne retrouverai pas une ambiance à la hauteur de celle du Vélodrome (…) Il faut profiter d’avoir la possibilité de jouer dans le plus grand club français. C’est extraordinaire » a déclaré le gardien espagnol.

« Je ne resterai pas dans le foot »

Pau Lopez prendra-t-il sa retraite à l'OM ? Nul ne le sait, pas même le gardien. Mais l'Espagnol sait qu'il coupera avec le football une fois sa carrière terminée. « Je ne sais pas, mais je ne resterai pas dans le foot. C’est sûr et certain. Je ferai quelque chose avec ma femme, créerai quelque chose avec elle » a annoncé Pau Lopez. L'ancien portier de l'AS Roma souhaite se rapprocher de sa femme.

« Quand j’aurai fini le foot, je lui rendrai tout ce qu’elle m’a donné »