Mercato - OM : Après le départ fracassant de Sampaoli, le vestiaire prend position pour Tudor

Publié le 12 novembre 2022 à 14h00

La colère monte à Marseille. L'OM a été éliminé de la Ligue des champions et ne verra même pas la Ligue Europa après sa défaite à Tottenham. Une énorme déconvenue, qui fragilise Igor Tudor, arrivé cet été. Mais pour Pau Lopez, il faut laisser du temps au technicien croate, discuté par une partie du public phocéen.

Le changement a été aussi inattendu que surprenant. Deuxième du dernier championnat, l'OM a été contraint de trouver un successeur à Jorge Sampaoli après que ce dernier ait décidé de claquer la porte. En désaccord avec ses dirigeants, l'Argentin a très vite annoncé son départ à son vestiaire avant de retourner dans son pays natal. Pour remplacer Sampaoli, les décideurs de l'OM ont décidé de miser sur Igor Tudor, passé par le Hellas Vérone. Lors d'un long entretien accordé à la Provence , Pau Lopez est revenu sur ce coup de tonnerre.

« Il nous fallait du temps pour nous adapter »

« C’était un peu bizarre. Jorge était là, puis il est parti au bout de deux jours. C’est sa décision. On a eu une coupure pendant deux jours avant que le nouvel entraîneur n’arrive… C’est le foot. Les mentalités de Jorge et Igor sont totalement différentes, le jeu aussi. Il nous fallait du temps pour nous adapter. L’équipe se sent bien. On verra à la fin si on a la capacité de terminer deuxièmes, comme on l’a fait avec Sampaoli » a confié Pau Lopez.

Pau Lopez compare Tudor et Sampaoli

Pour le portier espagnol, les deux techniciens ont des méthodes d'entraînement radicalement opposées. « Igor aime jouer avec le ballon, même s’il ne veut pas que le gardien prenne les mêmes risque que Sampaoli. Son style est plus direct alors qu’avec Jorge, c’était un jeu de position, droite-gauche, gauche-droite. Avec Igor, on va de l’avant, on change de côté. Les consignes ne sont pas différentes pour moi » a-t-il admis.

