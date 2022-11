Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre de Tudor lâche un indice de taille sur son avenir

Publié le 12 novembre 2022 à 11h10

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à l'OM jusqu'en 2026, Pau Lopez a encore de belles années devant lui à Marseille. Le portier espagnol se plaît au sein de la cité phocéenne et a déclaré sa flamme au club avant d'affronter l'AS Monaco ce dimanche en championnat. Le gardien est conscient d'évoluer devant l'un des publics les plus chauds du pays et voudrait en profiter avant de le quitter, un jour.

Arrivé durant l'été 2021, Pau Lopez n'a pas encore prévu de quitter l'OM. Lié jusqu'en 2026 au club marseillais, le portier espagnol apprécie son aventure marseillaise, notamment depuis qu'il s'est débarrassé de la concurrence de Steve Mandanda. Questionné par La Provence ce samedi, Pau Lopez, 27 ans, a évoqué son aventure à l'OM et annoncé qu'il pourrait quitter le club avant de terminer sa carrière.

« Le jour où je partirai d’ici, ce sera bizarre »

« Le jour où je partirai d’ici, ce sera bizarre. Je sais que je ne retrouverai pas une ambiance à la hauteur de celle du Vélodrome (…) Il faut profiter d’avoir la possibilité de jouer dans le plus grand club français. C’est extraordinaire » a déclaré Pau Lopez.

« Tout le monde en parle, tout le monde aime l’OM »