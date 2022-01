Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le malaise est confirmé pour Wijnaldum…

Publié le 15 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Peu convaincant depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Georginio Wijnaldum serait toujours partant à l’idée d’un retour au Premier League selon la presse anglaise.

Ancien élément majeur dans l’entrejeu de Liverpool avec qui il a soulevé la Ligue des Champions en 2019, Georginio Wijnaldum était donc attendu comme un renfort majeur au moment de son arrivée au PSG l’été dernier. Pourtant, l’international néerlandais peine à retrouver son meilleur niveau au Parc des Princes, et il a même été question d’une envie de départ de Wijnaldum ces dernières semaines au PSG pour retourner en Premier League. Mais qu’en est-il vraiment ?

« Il est toujours ouvert à un retour en Premier League »