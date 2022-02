Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le LOSC a recalé un joueur de Pochettino !

Publié le 7 février 2022 à 4h15 par A.M.

Annoncé sur le départ, Layvin Kurzawa est finalement resté au PSG. Et pourtant, il a été proposé au LOSC, mais Olivier Létang a repoussé cette possibilité.

Cet hiver, le PSG a essayé de vendre plusieurs joueurs, mais seuls Sergio Rico et Rafinha ont été prêtés respectivement à Majorque et à la Real Sociedad. Et pourtant, les Parisiens avaient de nombreux éléments dont il fallait se séparer à l'image de Layvin Kurzawa qui n'entre plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino. Mais malgré des touches en Premier League, l'ancien Monégasque n'a pas bougé. Le latéral gauche a également été proposé en Ligue 1, comme au LOSC. Mais Olivier Létang révèle avoir repoussé cette opportunité.

Létang a refusé Kurzawa