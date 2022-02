Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le message fort du LOSC sur l’arrivée de Ben Arfa !

6 février 2022

Afin de remplacer Yusuf Yazici, le LOSC a tenté le pari Hatem Ben Arfa. Et dans le nord de la France, on compte sur lui pour cette seconde partie de saison.

Ayant passé toute la première partie de saison sans club, Hatem Ben Arfa retrouve enfin le goût de la compétition. En effet, durant le mercato hivernal, l’international français a pris la direction du LOSC, qui a décidé de lui faire confiance pour pallier le départ de Yusuf Yazici. Ben Arfa découvre ainsi un nouveau club français. Cela va-t-il fonctionner ? Forcément, compte tenu de l’âge du milieu offensif et sa condition physique après 6 mois sans jouer, des questions se posent. Enfin pas du côté du LOSC…

« Hatem est un joueur différent »