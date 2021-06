Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Serge Aurier s’emballe !

Publié le 14 juin 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG est en quête d’un nouveau latéral droit, plusieurs échos différents sont sortis au cours des dernières heures au sujet de la piste Serge Aurier.

Tandis qu’Alessandro Florenzi ne devrait vraisemblablement pas être conservé par le Paris Saint-Germain, Leonardo se serait lancé à la recherche d’un nouveau latéral droit. Et dans cette optique, la piste menant à Achraf Hakimi se distingue comme la grande priorité de l’écurie parisienne. Cependant, le Marocain de l’Inter n’est pas le seul joueur à être présent sur la short-list du PSG puisque le nom de Serge Aurier a également été associé à celui du club de la capitale, lui qui ne serait pas opposé à l’idée d’un retour au sein de l'écurie parisienne.

Serge Aurier proche de faire son retour au PSG ?