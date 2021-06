Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid n’est pas seul sur Kylian Mbappé…

Publié le 14 juin 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais déterminé à déloger Kylian Mbappé du PSG pour sa dernière année de contrat, le Real Madrid n’est pas le seul cador étranger à lorgner sur l’attaquant français.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid envisage de recruter Kylian Mbappé au plus vite, d’autant que l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG. Annoncé depuis plusieurs années maintenant dans le viseur du club merengue , Mbappé a de nouveau botté en touche dimanche en conférence de presse au sujet de son avenir au PSG : « Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe » . D’ailleurs, le Real Madrid ne serait pas son seul prétendant…

Liverpool toujours là pour Mbappé