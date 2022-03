Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone tape du poing sur la table pour Dembélé !

Publié le 20 mars 2022 à 7h45 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait être l’un des très gros coups du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.

Une star française en fin de contrat, pour en remplacer une autre. C’est l'idée du Paris Saint-Germain, qui avec l’approche de la date fatidique du 30 juin 2022, semble commencer à penser à l’avenir sans Kylian Mbappé. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que rien n’est encore joué pour le numéro 7 du PSG, même si un accord de principe existe déjà avec le Real Madrid. A Paris on continue d’espérer en une prolongation in extremis, mais on se prépare également au pire des scenarii, avec Ousmane Dembélé. Plus ailier qu’attaquant, l’ancien du Stade Rennais et du Borussia Dortmund serait un profil très apprécié au sein du PSG et sa situation contractuelle au FC Barcelone en font logiquement une occasion à ne pas rater.

Le Barça ne fera plus rien pour Dembélé