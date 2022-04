Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone menace le PSG pour Lewandowski !

Publié le 8 avril 2022 à 9h45 par T.M.

Alors que le PSG serait idéalement placé pour récupérer Robert Lewandowski, le FC Barcelone pourrait également avoir sa carte à jouer pour le buteur du Bayern Munich. Explications.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski fait actuellement l’objet de nombreuses rumeurs. Le Polonais ne sait en effet pas de quoi son avenir sera fait. En Bavière, on tente actuellement de le faire prolonger, mais un accord peine à être trouvé. De quoi ouvrir la porte à un possible départ cet été et cela intéresse du monde. Le PSG serait notamment une destination possible pour Lewandowski. Comme expliqué de l’autre côté du Rhin, Pini Zahavi, agent du Polonais, échangerait régulièrement avec les Parisiens qui pourraient avoir trouvé le successeur de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier.

Attention à Barcelone !