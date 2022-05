Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone débarque en force pour Tchouaméni !

Publié le 14 mai 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

Alors que la bataille fait rage pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni, le FC Barcelone serait maintenant un très sérieux prétendant pour le joueur de l’AS Monaco.

Cet été, le FC Barcelone voit les choses en grand. Les besoins sont nombreux au sein du club catalan et récemment, Xavi avait notamment envoyé un message très fort pour ce qui est de la succession de Sergio Busquets, qui se rapproche de la fin au Barça. « Il n’y a pas de profil similaire à celui de Busquets dans l’équipe. Son absence est importante. Il ne sera pas éternel et c’est important que la planification du club y pense. Le Barça doit avoir minimum deux joueurs par position et il y a des postes qui ne sont pas doublés. C’est important d’avoir une bonne planification », avait lâché Xavi. Et en Catalogne, ce successeur de Busquets pourrait se nommer Aurélien Tchouaméni.

Barcelone lance les grandes manoeuvres !