Mercato - PSG : Le dernier cliché de Mbappé affole l'Espagne !

Publié le 9 mars 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Apparu très impressionné au moment de la découvert du nouveau stade Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé fait le buzz en Espagne. La vidéo qui montre l'attaquant du PSG s'émerveiller de l'enceinte du Real Madrid est largement commentée et déjà vu comme un signe de son arrivée imminent dans la Casa Blanca.

C'était l'image attendue par tous les Madrilènes. Mardi, à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions, Kylian Mbappé est entré sur la pelouse du Santiago Bernabeu, refait à neuf, en compagnie de ses coéquipiers du PSG. Et sa réaction est devenue virale. En effet, tout comme Lionel Messi et Neymar, l'attaquant français semble très impressionné par l'enceinte madrilène dont les travaux sont terminés. Sur Instagram , Kylian Mbappé a diffusé plusieurs clichés sur la pelouse du Santiago Bernabeu, le regard rivé vers le ciel et le toit du stade. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la presse espagnole qui imagine déjà l'attaquant du PSG sur la pelouse de l'enceinte madrilène... avec le maillot merengue. Le quotidien MARCA estimant même que Mbappé est « émerveillé » devant le stade du Real Madrid.

Les journalistes espagnols envoient Mbappé au Real