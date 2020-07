Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’un champion du Monde se précise !

Publié le 3 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Prêté par le PSG ces derniers mois du côté du Real Madrid, Alphonse Areola s’apprête à retrouver la capitale française. Mais le gardien français ne sera pas conservé par Leonardo pour autant…

Avec les recrutements de Keylor Navas et Sergio Rico l’été dernier au PSG, Alphonse Areola a été poussé vers la sortie et s’est finalement dirigé vers un prêt d’un an au Real Madrid. L’international français, sacré champion du Monde en 2018 avec les Bleus, y a occupé le rôle de doublure derrière Thibaut Courtois. Désormais, Areola s’apprête à retrouver le PSG où son contrat court jusqu’en juin 2023, mais il ne devrait pas y rester pour autant cet été.

Du beau monde sur Areola !

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, Alphonse Areola figure sur les tablettes de Newcastle et de Chelsea pour cet été. Aucune de ces deux écuries n’aurait encore approché le PSG, mais Mino Raiola, l’agent du gardien tricolore, ne se fait aucun souci quant aux options d’Areola sur le marché cet été.