Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Le danger est-il réel pour Marquinhos ?

Publié le 21 décembre 2019 à 4h10 par La rédaction

La révélation de l’intérêt de City et du Real Madrid pour Marquinhos, à l’heure où le défenseur brésilien n’a pas prolongé son contrat, doit-il faire craindre son départ du PSG ? La réponse.

Comme révélé par le10sport.com, la situation s’est tendue autour de Marquinhos. Alors qu’elle était bien engagée, la discussion pour une prolongation du Brésilien s’est stoppée du fait d’un sérieux désaccord salarial. Fatalement, cela relance les possibilités de départ du joueur, qui figure, comme révélé par le10sport.com, dans le collimateur du Real Madrid et de Manchester City pour la fin de saison. Le danger est-il réel pour Paris ?

Une phase classique dans la négociation

En l’état, clairement non. Le clan Marquinhos joue la partition de la mise de pression en allant frapper à la porte de certains grands clubs, évoquant une possibilité de départ du Brésilien afin d’obtenir des marques d’intérêt. Le premier objectif d’une telle démarche est de mettre la pression sur le PSG afin qu’il augmente son offre. Pour l’instant, Paris garde donc la main, et il est certain qu’il entre dans les intentions du club de la capitale de rehausser son offre. Tout cela reste dans le cadre d’une négociation classique. En revanche, si la situation reste en l’état en juin prochain, le danger pourrait devenir un peu plus sérieux pour Paris.