Mercato – PSG : Allegri envoie un message clair à Leonardo

Publié le 21 décembre 2019 à 3h10 par La rédaction

A l’occasion d’une interview, Allegri a évoqué son avenir, envoyant de manière détourné un message très clair à Leonardo… Analyse.

Interrogé dans les colonnes du New York Times , Massimiliano Allegri, la cible principale de Leonardo pour l’après-Tuchel, a évoqué sa situation et son avenir, confirmant qu’il attendrait probablement la fin de saison : « Après cinq années à la Juventus je ne veux pas me précipiter et faire des mauvais choix. Je veux un club avec des règles, de la discipline et une forte structure interne » . Ces mots sont riches d’enseignement au regard du contact récent pris par le manager général brésilien du PSG.

Allegri fixe ses exigences au PSG

En confirmant qu’il attendrait probablement la fin de saison, Allegri envoie un premier message encourageant à Leonardo. Mais surtout, il en profite également pour mettre une pression très claire sur le Brésilien. Il veut la garantie d’une stabilité de travail, sans remise en question au moindre soubresaut, un club fort et réglementé, qui n’est pas la République des joueurs. Autant de choses qui ont manqué au PSG ces dernières années, autant de choses qu’Ancelotti avait mal vécues, lui qui avait notamment été très marqué d’être mis sur la sellette à l’automne avant un match de Ligue des champions contre Chelsea. Allegri, qui a été alerté de tout cela, fixe donc ici une ligne très claire à Leonardo…