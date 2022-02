Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat XXL offert par le Qatar à Mbappé révélé !

Publié le 18 février 2022 à 9h15 par T.M.

Le PSG ne perd pas espoir de prolonger Kylian Mbappé. D’ailleurs, un nouveau contrat serait actuellement entre les mains du crack français.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Tout le monde se pose cette question depuis maintenant plusieurs mois. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le Français sera libre de s’engager avec le Real Madrid à la fin de la saison. A moins qu’il ne prolonge avec le club de la capitale d’ici là… Jusqu’à présent, Mbappé a toujours refusé les propositions du PSG. Mais à Paris, on ne perd pas espoir et on va tout faire jusqu’au dernier moment pour conserver le champion du monde. D’ailleurs, une nouvelle proposition lui aurait été formulée.

Le PSG ne se refuse rien !