Mercato - PSG : Le constat de cette pépite sur son départ du PSG !

Publié le 9 avril 2020 à 21h15 par J.-G.D.

Désormais à Avranches (National 1), Lorenzo Callegari en dit plus sur sa décision de quitter le PSG, son club formateur, à l’été 2018.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du PSG, Lorenzo Callegari n’aura malheureusement jamais eu sa chance dans la capitale. Le couperet était donc tombé en 2018. Le jeune milieu de terrain avait donc fait ses adieux au PSG pour finalement rejoindre les rangs du Genoa. Transféré à Avranches en juillet dernier, le joueur de 22 ans explique que la direction parisienne n'a rien pour le conserver.

«Le PSG n’a pas cherché à me retenir, j’ai donc décidé de prendre mon envol»