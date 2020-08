Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva balance tout sur Leonardo !

Publié le 31 août 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Avant de s’engager librement avec Chelsea, Thiago Silva a été approché par Leonardo qui a finalement souhaité le faire prolonger au PSG. L’agent du défenseur brésilien s’est lâché à ce sujet.

Dès le mois d’avril dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le PSG n’avait pas exclu l’idée d’une prolongation du contrat de Thiago Silva alors que le défenseur brésilien était promis à un départ. Finalement, l’ancien capitaine emblématique du PSG est bien parti libre et s’est engagé avec Chelsea, mais dans des propos accordés à L’Equipe, l’agent de Thiago Silva a réglé ses comptes avec Leonardo en confirmant nos révélations passées.

« Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG »