Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Camavinga justifie son choix de snober Leonardo !

Publié le 16 janvier 2022 à 17h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG avait songé à recruter Eduardo Camavinga lors du dernier mercato estival, mais ce dernier avait finalement opté pour l'option Real Madrid. Son frère a justifié cette décision auprès de la presse espagnole.

A la recherche de renforts au milieu de terrain lors du dernier mercato estival, le PSG avait recruté Georginio Wijnaldum, libre après son départ de Liverpool. Le club parisien a profité de cette opportunité, mais avait inscrit plusieurs noms sur sa short-list. Comme annoncé par le 10Sport.com, les dirigeants parisiens avaient noté celui d’Eduardo Camavinga..L’international français avait décidé de quitter Rennes pour poursuivre sa progression. Dans le viseur de Manchester United ou encore d’Arsenal, Camavinga a finalement pris la direction du Real Madrid dans les derniers jours du mois d’août.

« Le Real, c'est l'équipe de son cœur »