Mercato - PSG : Le buteur idéal est annoncé en direct !

Alors que le PSG est actuellement en proie à des difficultés offensives, certains consultants réclament le recrutement d’un buteur de toute urgence et dès le prochain mercato. Daniel Riolo a évoqué mercredi soir en direct sur RMC le profil de Julian Alvarez, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid, qui serait selon lui le profil idéal pour le PSG.

Le PSG s’est incliné face à l’Atlético de Madrid mercredi soir en Ligue des Champions (1-2) au terme d’un scénario à suspens. La formation de Luis Enrique s’est pourtant procurée de nombreuses occasions, mais a pêché dans la finition. Un scénario qui relance donc le fameux débat sur l’absence d’un buteur de renom dans l’effectif du PSG…

Riolo rêve d’Alvarez

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a dévoilé, selon lui, l’identité du buteur qui aurait été idéal pour le PSG : « Julian Alvarez ? J’aimerais bien le voir au PSG en 9. Moi j’aimerais bien voir un joueur comme ça. Lui il va courir, il va les faire les efforts défensifs du 9. Tu l’auras vraiment en pointe avec du soutien et des occasions, il va les marquer les buts », a expliqué Riolo.

Un dossier impossible pour le PSG

Toutefois, même s’il était annoncé sur la short-list du PSG l’été dernier, Julian Alvarez n’apparait plus du tout comme une piste plausible aujourd’hui. Et pour cause : le buteur international argentin vient de rejoindre l’Atlético de Madrid, pour un total de 90M€ (bonus compris).