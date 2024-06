Mercato - PSG : Le boss s’active pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

Le PSG s’intéresse très fortement à Leny Yoro et espère pouvoir le faire venir à Paris dès cet hiver. Mais le club de la capitale doit faire face à la concurrence féroce du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes auraient même déjà un accord avec le défenseur estimé à 60M€. Pour tenter de faire pencher la balance de son côté, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a décidé de prendre le dossier en main.

Après Bradley Barcola l’été dernier, le PSG pourrait encore une fois recruter un grand talent de Ligue 1. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale a déjà tenté de recruter Leny Yoro l’hiver dernier. Cela n’avait pas fonctionné et Luis Campos a décidé de retenter sa chance cet été, pour le défenseur estimé à 60M€.

Le Real Madrid concurrence le PSG pour Yoro

Mais la tâche du conseiller football du PSG n’est pas facile. En effet, le dossier Leny Yoro est très complexe et ce dernier est suivi par les plus grands clubs européens. D’après les informations de Sports Zone , Liverpool, Manchester United et le Bayern Munich sont intéressés par le Français. Toutefois, il semblerait que cela soit le Real Madrid qui soit le plus avancé dans la course au central lillois.

NAK a pris les choses en main pour le PSG