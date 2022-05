Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Le Barça prépare sa vengeance face au Qatar !

Publié le 14 mai 2022 à 18h15 par La rédaction

Toujours dans le viseur du FC Barcelone, Robert Lewandowski a déclaré son envie de quitter le Bayern Munich. Joan Laporta serait confiant afin de conclure un accord pour un transfert entre 30 et 40M€.

La tendance s’est largement inversée pour Robert Lewandowski. Même si l’international polonais semblait parti pour rester au Bayern Munich, il aurait confié à sa direction qu’il ne prolongerait pas et qu’il voulait quitter le club. « Lewandowski m'a informé qu'il ne voulait pas accepter notre offre et qu'il aimerait quitter le clu b », a lâché Hasan Salihamidzic à Sky Sport . Pour le FC Barcelone, c’est une excellente nouvelle puisque la porte semble désormais entrouverte pour le numéro 9 munichois. attention toutefois au Paris Saint-Germain, dont nous vous avions déjà parlé de l’intérêt sur le10sport.com et qui aurait récemment rencontré Pini Zahavi, agent de Lewandowski.

Barcelone a confiance pour un accord entre 30 et 40M€