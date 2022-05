Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Xavi sur le transfert de Lewandowski !

Publié le 14 mai 2022 à 14h10 par Thibault Morlain

Tandis que Robert Lewandowski est annoncé avec insistance au FC Barcelone cet été, Xavi a tenu à faire passer un message sur ce possible transfert de la star du Bayern Munich.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski semble aujourd’hui bien décidé à rejoindre le FC Barcelone cet été. Ne voulant pas prolonger avec les Bavarois, le Polonais ne jurerait que par le Barça. Les choses bougeraient ainsi en coulisses et reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs, ce qui ne serait pas si simple. A 33 ans, Lewandowski pourrait donc devenir le futur buteur blaugrana et comme l’a bien souligné Xavi, l’âge n’est absolument pas un problème dans ce dossier.

« L’âge n’est pas une priorité »