Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a pris sa décision pour Griezmann !

Publié le 5 mars 2020 à 1h20 par La rédaction

En Espagne, Sport annonce que le Barça a décidé de relancer le dossier Neymar pour satisfaire Messi. Cela implique qu’il a pris une décision pour Griezmann…

Alors que la relation entre Lionel Messi et l’équipe dirigeante actuelle paraît aujourd’hui de nature à compromettre la situation sportive du FC Barcelone, le club catalan se serait résolu, selon le quotidien catalan Sport, à réactiver sérieusement la piste Neymar. En effet, Sport assure que si le FC Barcelone revient à la charge pour Neymar, c'est en grande partie pour récupérer une bonne relation avec Lionel Messi.

Le Barça n’a pas d’autre moyen pour rapatrier Neymar

Une telle stratégie est-elle crédible ? En l’état, il paraît surprenant que le club blaugrana reproduise le même scénario que l’an dernier, en faisant espérer à Messi une signature de Neymar alors qu’il n’en a pas forcément la capacité financière, à moins bien sûr de sacrifier Griezmann. Si le FC Barcelone envisage donc véritablement de faire revenir Neymar, alors il est absolument certain qu’il a pris la décision de mettre Griezmann dans le deal. Car cette fois, le Barça ne peut plus se permettre l’échec, sous peine de perdre définitivement l’Argentin. Il ne peut donc plus tergiverser…