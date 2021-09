Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine star du projet QSI déjà trouvée ?

Publié le 16 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Déjà ciblé par le PSG durant le mercato estival, Paul Pogba pourrait être le prochain gros coup gratuit du Qatar sur le marché des transferts.

Alors que le PSG a réalisé un mercato estival pour le moins ambitieux avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes, le Qatar serait-il déjà en train de placer ses pions pour l’été 2022 ? Il est régulièrement question depuis quelque temps d’un intérêt du PSG pour Antonio Rüdiger (Chelsea) et Marcelo Brozovic (Inter Milan), deux éléments qui arriveront en fin de contrat en juin 2022. Mais ce n’est pas tout…

Le PSG compte vraiment sur Pogba