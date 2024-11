Mercato - PSG : La porte est ouverte pour ce transfert XXL !

Alexis Brunet

Cela fait un moment maintenant que Viktor Gyökeres s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs d’Europe. Le Suédois est très demandé sur le marché des transferts et le PSG s’intéresse notamment à lui. Toutefois, l’attaquant de 26 ans ne quittera pas le Sporting Lisbonne cet hiver, mais il y a de grandes chances pour que cela soit différent l’été prochain.

Le PSG fait face à de gros problèmes offensifs depuis plusieurs matches et cela s’est notamment ressenti lors de la défaite face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (1-2). Le club de la capitale pourrait donc tenter de recruter un attaquant cet hiver afin que la situation s’améliore, toutefois, cela n’est pas facile de trouver un tel joueur à ce moment-là de la saison.

Gyökeres devrait finir la saison au Sporting Lisbonne

Viktor Gyökeres est l’un des noms qui figure sur la liste du PSG pour se renforcer lors du mercato hivernal. Toutefois, selon le journaliste Fabrizio Romano qui s’est exprimé sur sa chaîne YouTube, le Suédois ne devrait pas quitter son club actuel cet hiver. « Le sentiment au Sporting est que Viktor Gyökeres peut terminer la saison au club et décider de sa future destination à l'été 2025. Il est certain que nous nous attendons à ce que Viktor Gyökeres quitte le Sporting en 2025, en été, donc c'est l'idée. Amorim a été honnête, il n'a pas l'intention d'aller chercher Gyökeres lors de la fenêtre de transfert de janvier, aussi parce qu'il ne veut pas briser la relation avec le club, la relation avec les fans du Sporting. Aller chercher Viktor Gyökeres en janvier signifierait donc créer un problème, une question dans la relation. »

Gyökeres ne devrait pas s’éterniser au Portugal

Le PSG aura beaucoup de mal à attirer Viktor Gyökeres cet hiver, mais cela pourrait être plus facile l’été prochain, selon Fabrizio Romano. Le Suédois aura alors l’accord de son club pour partir, mais le champion de France devra faire face à une concurrence acharnée et il devra également sortir le chéquier, car le joueur de 26 ans dispose d’une clause libératoire de 100M€. « L'été prochain, la situation pourrait être complètement différente pour n'importe quel club. Il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à Gyökeres, les gars. Je ne vais pas venir ici et vous dire que neuf clubs s'intéressent à Gyökeres. Dès qu'il y aura quelque chose de concret, je vous dirai quel club fait pression pour Viktor Gyökeres. Mais l'intérêt est évident et de nombreux clubs commencent à travailler en coulisses sur l'histoire de Viktor Gyökeres pour 2025. »