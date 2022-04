Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue dans ce dossier brûlant !

Publié le 16 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a entamé des négociations pour prolonger au plus vite le contrat de Marquinhos, le défenseur brésilien affiche des intentions très claires pour son avenir !

Inconnu du grand public européen au moment de son arrivée au PSG en 2013, Marquinhos (27 ans) a réussi à franchir toutes les étapes ces neuf dernières années au Parc des Princes, au point de devenir désormais un élément indiscutable du projet QSI et le capitaine du club francilien. D’ailleurs, alors que la direction du PSG a amorcé des négociations pour prolonger au plus vite son contrat qui court jusqu’en juin 2024, Marquinhos a fait une annonce qui en dit long sur son avenir au micro de PSG TV.

« Marqui et Paris, c'est vraiment lié pour la vie »