Mercato - PSG : La Ligue 1 s'enflamme totalement pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 19h30 par Dan Marciano

La prolongation de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres ce samedi, quel que soit le terrain de Ligue 1. De nombreux techniciens se sont exprimés sur cette signature, qui fait du bien au championnat français.

Les premières rumeurs sont apparues samedi après midi. Et les derniers doutes ont été levés lorsque Nasser Al-Khelaïfi a pénétré sur la pelouse du Parc des Princes aux côtés de Kylian Mbappé juste avant le coup d'envoi de la rencontre face au FC Metz. Le président du PSG a pris le micro pour annoncer la prolongation du joueur de 23 ans, annoncé comme la grande priorité du Real Madrid. L'ailier a justifié son choix devant un public parisien, surchauffé. « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison. J’espère continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au foot et gagner des trophées avec vous. Merci à tous pour cet accueil ! » a confié un Mbappé, visiblement ému. Le champion du monde a vécu une soirée parfaite puisqu'il a inscrit un triplé et terminé meilleur buteur du championnat. En Espagne, la pilule a du mal à passer. Certains journalistes et observateurs parlent d'une « trahison » . Mais en France, cette nouvelle a été accueillie avec joie.

La Ligue 1 salue la prolongation de Mbappé