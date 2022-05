Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Leo Messi fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Alors qu’il sort d’une première saison difficile avec le PSG, Lionel Messi a donné rendez-vous aux supporters parisiens pour le prochain exercice, de quoi écarter l’hypothèse d’un départ durant le mercato estival.

La première saison de Lionel Messi loin du FC Barcelone n’a pas été de tout repos pour lui. À 34 ans, l’Argentin sort d’un exercice délicat avec le PSG sans être parvenu à faire l’unanimité dans la capitale, avec 11 buts et 14 passes décisives au compteur en 34 apparitions. Il n’en fallait pas plus pour que les premières rumeurs de départ circulent pour Lionel Messi, avec la possibilité d’un retour au FC Barcelone ou d’un départ vers la MLS. Cependant, l’entourage de la Pulga a rapidement souhaité mettre les choses au clair, affirmant que Leo Messi voulait rester afin de faire mieux la saison prochaine, alors que son bail court jusqu’en juin 2023. Au lendemain de la dernière journée de Ligue 1, l’ancienne star du Barça a fait le bilan de cette première année dans la capitale française et a confirmé qu’il serait toujours présent du côté du Parc des Princes à la rentrée.

« De bonnes choses vont arriver en 2022 »

« La saison est terminée et je voulais remercier mes coéquipiers pour la manière dont ils m'ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m'avoir toujours accompagné et soutenu. C'était une année différente à cause de tout ce qui s'est passé, mais au final, nous avons remporté un titre que j'étais très excité de gagner en raison de ce que cela signifie, car c'était le premier trophée ici à Paris. Il nous reste le goût amer d'avoir perdu en Ligue des champions dans un match à élimination directe alors que nous étions la meilleure équipe, mais en même temps, je veux être heureux d'avoir remporté un autre titre, ce qui était également l'un de nos objectifs. Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022, ce sera une année importante et nous nous battrons pour être en complétion avec ambition partout. À bientôt ! », a écrit Lionel Messi sur Instagram . L’Argentin sera donc toujours à Paris la saison prochaine, avant peut-être de s’envoler pour les États-Unis puisque le journaliste de la chaîne DirecTV Alex Candal a annoncé cette semaine que le numéro 30 du PSG comptait acheter 35% des droits de la franchise américaine de l’Inter Miami avant d’y signer à l’été 2023. Une éventualité qui a néanmoins été démentie depuis par les proches de l’attaquant, affirmant que celui-ci « n’a pas encore décidé de son futur. »