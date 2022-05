Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de balai se prépare dans l'effectif du PSG !

Publié le 22 mai 2022 à 20h45 par La rédaction

Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG va pouvoir se concentrer sur son mercato estival. Et l'un des gros objectifs sera de dégraisser l'effectif actuel. Plusieurs départs sont ainsi espérés au sein du club de la capitale…

C’est enfin terminé ! Le feuilleton Mbappé a pris fin et le natif de Bondy prolonge son contrat au PSG jusqu'en 2025. Une satisfaction pour les Parisiens qui vont maintenant pouvoir s’attarder sur plusieurs changements au sein de l’effectif. En effet, les dirigeants souhaiteraient renforcer l’équipe dans tous les secteurs de jeu. Mais avant que le PSG puisse recruter, il va falloir faire de la place. Et cet été, le club de la capitale entend opérer un énorme coup de balai au sein de son effectif actuel.

De nombreux départs au PSG

Selon les informations du journal l’Équipe , le PSG souhaiterait, en effet, effectuer un grand ménage dans l’effectif. Ainsi, plus de dix joueurs seraient invités à prendre la porte. Cela serait notamment le cas de Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Sergio Rico, et Colin Dagba. Mais ce n’est pas tout, des titulaires réguliers de l’équipe pourraient également quitter le club, comme Ander Herrera ou Idrissa Gueye. Un véritable chantier se profile à Paris et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura des dégâts.