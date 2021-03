Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus n’est pas pressée pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 mars 2021 à 19h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo est annoncé proche d’un départ de la Juventus cet été.

Alors que Lionel Messi se questionne sur son avenir, son grand rival Cristiano Ronaldo pourrait lui aussi changer d’équipe. C’est en tout cas ce qu’annonce la presse italienne, depuis l’élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs susceptibles de l’accueillir, tout comme ses anciens clubs Manchester United, Real Madrid et Sporting Lisbonne. Du côté de la Juventus, on continue toutefois à assurer qu’il n’est aucunement question d’un départ de Cristiano Ronaldo, à un an de la fin de son contrat.

Cristiano Ronaldo, la poule aux œufs d’or de la Juve