Mercato - PSG : La concurrence s’activerait dans ce dossier à 50M€ !

Alors que Leonardo aurait réactivé le dossier Douglas Costa en vue de l’été prochain, le Bayern Munich se serait positionné, mais la Juventus en attendrait plus de la part du club allemand.

L’intérêt du PSG pour Douglas Costa a refait surface dans la presse ces dernières semaines. Leonardo aurait en tête de d’attirer le Brésilien l’été prochain afin de relancer le joueur, pas forcément à son avantage à la Juventus cette saison. Le Bayern Munich de son côté, aurait récemment transmis une offre à la Juve afin de se faire prêter avec option d’achat Douglas Costa dès cet hiver jusqu’à la fin de la saison à en croire Bild ce mercredi.

La Juve fermerait la porte pour cet hiver à moins qu’une grosse offre arrive