Mercato - PSG : L’Espagne se mobilise pour un transfert à 58M€

Arnaud De Kanel

Belle surprise de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Nico Williams intéresserait le PSG en vue d’un transfert lors du mercato estival. La presse espagnole a récemment annoncé que le FC Barcelone comptait payer les 58M€ de sa clause libératoire pour le recruter mais Marc Cucurella, le latéral gauche de la Roja, tente de le convaincre de signer à Chelsea.

Dimanche, l’Espagne disputera la finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre. Une rencontre à laquelle participera sans aucun doute Nico Williams. L’ailier de l’Athletic Bilbao réalise un très gros tournoi et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Le PSG, qui cherche à se renforcer dans ce secteur de jeu, aurait manifesté un intérêt pour l’Espagnol. Malgré tout, le FC Barcelone tiendrait la corde pour recruter Nico Williams alors que son coéquipier en sélection, Marc Cucurella, fait tout ce qu’il peut pour le convaincre de le rejoindre en Premier League.

Williams vers le Barça ?

D’après les informations de SPORT, le FC Barcelone aurait trouvé un accord de principe avec Nico Williams. Le club catalan serait prêt à lever sa clause libératoire qui est de 58M€. « Le Barça est vraiment sur le point de pouvoir s'offrir la clause libératoire de Nico Williams. Ils peuvent payer ces montants s'ils respectent la norme de 1:1… et c'est très proche. C'est un club qui a près d'un milliard de chiffre d'affaires, donc ils peuvent être dans cette lignée », confiait même Javier Tebas ce vendredi. Marc Cucurella, qui combine à merveille avec Nico Williams depuis le début de l’Euro, veut que l’ailier rejoigne Chelsea.

Cucurella le veut à Chelsea

Les Blues font partie des clubs intéressés par Nico Williams et Marc Cucurella joue donc les entremetteurs. « Sans en faire trop , nous avons créé une très bonne relation avec Nico et, en fin de compte, ce genre de joueurs a besoin de se sentir à l'aise et important. Ce que je dis tout le temps à Nico, c'est qu'il doit faire ce qu'il veut, créer ce qui lui passe par la tête, et que je le couvrirai ou ferai tout ce dont il a besoin. Je lui dis tous les jours qu'il devrait venir à Chelsea, il nous aiderait beaucoup ! Il est le bienvenu et il le sait [rires]. Mais il est si jeune, il doit décider par lui-même et avec son entourage, donc ce n'est pas le moment de lui mettre trop de choses dans la tête... », a déclaré le joueur de Chelsea dans un entretien accordé à The Athletic. C'est désormais mission impossible pour le PSG.