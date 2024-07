Mercato - PSG : C'est terminé pour la grande priorité de l'été

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La piste Leny Yoro avait été érigée en priorité par le PSG. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, la réponse du jeune défenseur était attendue. A en croire la presse allemande, le club parisien ne ferait pas des priorités de la pépite, formée au LOSC. Dans ce dossier, cela devrait se jouer entre le Real Madrid et Manchester United.

Un nouvel échec se profile pour le PSG. Depuis de nombreux mois, le club parisien suit la situation de Leny Yoro selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le jeune défenseur va quitter le LOSC cet été, mais n’a toujours pas choisi sa prochaine destination. Mais à en croire Sky Sports, le PSG ne ferait plus partie de l’équation.

Le PSG est out dans le dossier Yoro

Comme indiqué par la version allemande du média, le club parisien aurait été distancé dans ce dossier Yoro par le Real Madrid, mais aussi Manchester United, qui aurait transmis une nouvelle proposition au défenseur français. Il s’agirait d’un contrat allant jusqu’en juin 2029 plus une année en option.

Le Real Madrid serait en pole

En Espagne, on annonce que Yoro aurait, en réalité, déjà choisi son prochain club. A en croire OK Diario, la jeune pépite française, déjà comparé à Raphaël Varane souhaiterait porter le maillot du Real Madrid. Le défenseur aurait déjà donné son accord verbal à la formation merengue et espère désormais que les deux équipes parviennent à un accord.