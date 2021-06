Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied inattendu…

Publié le 29 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Visiblement fan des qualités affichées par Kylian Mbappé au PSG, Andrès Iniesta aimerait beaucoup voir l’attaquant français du côté de Barcelone.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours aussi incertain avec une fin de contrat en juin 2022, l’attaquant français a plusieurs possibilités qui s’offrent à lui : prolonger avec le club de la capitale, ou bien rejoindre le Real Madrid qui lui fait également une cours assidue depuis plusieurs années. Mais si le FC Barcelone raflait finalement la mise avec Kylian Mbappé cet été ?

Iniesta verrait bien Mbappé au Barça