Mercato - OM : McCourt a provoqué un énorme départ !

Publié le 29 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas a décidé de claquer la porte de l’OM en février dernier, l’entraîneur portugais avoue avoir pris cette décision déjà quelques mois auparavant suite à un échange avec Frank McCourt.

Très contrarié contre la direction de l’OM par le recrutement d’Olivier Ntcham lors du dernier mercato hivernal qu’il n’avait pas validé, André Villas-Boas avait donc décidé de présenter soudainement sa démission. Pourtant, six mois auparavant, l’entraîneur portugais avait déjà envisagé de claquer la porte suite à une discussion avec Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, qui avait décidé de se séparer de son ami Andoni Zubizarreta. Villas-Boas a livré ses vérités à ce sujet dans un entretien accordé à The Athletic lundi.

« J’ai dû accepter les explications de McCourt »