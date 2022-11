Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pris à son propre piège ?

Publié le 10 novembre 2022 à 20h10

Alexandre Higounet

En revenant en dernière minute sur le terrain d’entente de principe dont il disposait avec le Real Madrid pour prolonger avec le PSG l’été dernier, Kylian Mbappe pourrait avoir négligé certaines conséquences sur le mercato. Et à l’heure où certains médias révèlent qu’il rêve de nouveau de rejoindre Madrid, l’affaire pourrait s’avérer cette fois beaucoup plus délicate. Analyse.

Ces dernières heures, certaines informations ont circulé selon lesquelles Kylian Mbappe rêverait toujours de rejoindre le Real Madrid l’été prochain, et que tel était son objectif dans l’hypothèse où il quittait le club de la capitale en fin de saison. Le journaliste italien Rudy Galetti indique ainsi sur Twitter que l’attaquant français était bien fixé sur la perspective Real Madrid pour l’avenir.

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur Kylian Mbappé et le Real Madrid https://t.co/INbyAP7Sxn pic.twitter.com/yCmJl4JpGX — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Madrid ne peut pas revenir sur lui maintenant

Pour autant, l’affaire apparaît désormais bien compromise. Car si Mbappe reste lui dans l’idée de rejoindre le club merengue , il est aujourd’hui bien improbable que la réciproque soit vraie. Comme le10sport.com l’a analysé dès l’été dernier, la volte-face de l’attaquant français, qui a renoncé au terrain d’entente de principe qu’il avait avec Madrid pour prolonger au PSG, ne peut rester sans conséquence pour la direction du Real Madrid. Pour le club merengue , il en va du respect de l’institution et de son statut sur le mercato. En conséquence, comme l’ont confirmé les médias espagnols ces dernières semaines, le Real Madrid ne reviendra pas sur Kylian Mbappe à court ou moyen terme. En Espagne, les médias ont même indiqué qu’en juin 2024, la direction madrilène planchait plus aujourd’hui sur l’option Erling Haaland, qui aurait une clause de sortie à cette date.

Sa position sur le mercato est fragilisée

Kylian Mbappe pourrait donc avoir manqué d’anticipation en se détournant du Real Madrid en dernière minute pour rejoindre le PSG. Le Français a peut-être mal évalué les conséquences que cela pourrait avoir sur sa situation sur le mercato. En agissant de la sorte et se fermant les portes du Real, au moins à court-moyen terme, Mbappe a inversé le rapport de force et se retrouve en position de demandeur par rapport au club espagnol. De même, il fragilise globalement son statut sur le mercato, limitant les possibilités d’enchères entre les grands clubs européens. Logiquement, cela devrait rendre son départ quasiment impossible l’été prochain, à un an de sa fin de contrat.