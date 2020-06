Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa, une «aubaine» pour le PSG ?

Publié le 23 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Leonardo aurait offert une prolongation de contrat de quatre ans à Layvin Kurzawa, Arnaud Hermant, journaliste de L'Equipe tente d'expliquer cette stratégie.

Longtemps annoncé sur le départ, Layvin Kurzawa pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. En effet, France Football assure que Leonardo a proposé une prolongation de quatre ans à l'ancien Monégasque afin qu'il continue à concurrencer Juan Bernat. Invité à commenter la situation Arnaud Hermant, journaliste à L'Equipe , avance des raisons économiques à ce retournement de situation.

«Kurzawa, c’est peut-être un effet d’aubaine»