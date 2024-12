Mercato - PSG : Kolo Muani snobé ? Les raisons dévoilées !

Alexis Brunet

Après seulement un peu plus d’un an au PSG, Randal Kolo Muani pourrait déjà quitter le club de la capitale. Le Français a des prétendants en Premier League, comme Manchester United. Certaines sources affirmaient également que Chelsea serait dans la course pour faire venir le Parisien, mais cela serait faux car les Blues n’ont pas spécialement besoin d’un renfort en attaque.

Si l’on regarde les temps de jeu des attaquants du PSG cette saison, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé arrivent en tête du classement. En queue de peloton, on retrouve Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, pour des raisons différentes. Pour ce qui est du Portugais, il a été blessé longuement en cette première partie de saison et il n’a fait son retour dans le groupe de Luis Enrique que récemment. En revanche, pour le Français, il s’agit purement et simplement des choix de l’entraîneur espagnol. En effet, ce dernier ne fait pas beaucoup confiance à l’ancien Nantais, qui est souvent cantonné au banc des remplaçants.

Kolo Muani est sur le départ

Cet hiver, la situation de Randal Kolo Muani devrait changer. En effet, l’attaquant ne peut pas se satisfaire de cette situation et de son côté, le PSG souhaite s’en débarrasser. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Français intéresse notamment Manchester United, qui pourrait tenter sa chance. L’ancien Nantais pourrait également rester en Ligue 1, puisque l’AS Monaco aurait coché son nom. Enfin, on a aussi parlé dernièrement de possibles intérêts de la Juventus de Turin ou bien du RB Leipzig.

Kolo Muani ne serait pas dans le viseur de Chelsea

Dimanche, Foot Mercato a également affirmé que Randal Kolo Muani était pisté par Chelsea. Cette information a fait réagir et elle a d’ailleurs été démentie par le journaliste Ben Jacobs sur X. Ce dernier a affirmé que les Blues n’étaient pas sur la piste du joueur du PSG, car les dirigeants anglais auraient d’autres noms en tête, même si, pour le moment, l’arrivée d’un attaquant serait loin d’être une priorité.