Mercato - PSG : Incroyable changement pour Zaïre-Emery !

Prolongé par le PSG en avril dernier, Warren Zaïre-Emery a donc été récompensé de sa très belle montée en puissance des derniers mois avec son club formateur. Et sur le plan financier, le jeune milieu de terrain de 18 ans a également fait un bon phénoménal grâce à son nouveau contrat.

Titulaire dans le onze-type de Luis Enrique cette saison au PSG, Warren Zaïre-Emery (18 ans) a franchi un nouveau cap cette saison sous les ordres de l’entraîneur espagnol. Et la direction du PSG s’est donc activée en conséquence pour fixer l’avenir de son jeune prodige, avec une prolongation de contrat jusqu’en 2029 qui a été actée en avril dernier.

« Reconnaissant envers le club »

« Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure avec le club de mes débuts, le Paris Saint-Germain, mon club d'enfance. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaifi, qui m'accompagne depuis mes débuts, pour la confiance qu'il m'a accordée. Je suis reconnaissant pour tout ce que le club a fait pour moi jusqu'à présent », avait réagi Zaïre-Emery le 27 avril dernier au moment d’officialiser sa prolongation avec le PSG. Et ce nouveau contrat lui a apporté un changement majeur sur le plan financier.

Zaïre-Emery parmi les plus gros salaires