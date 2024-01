Mercato - PSG : Il veut partir, un transfert prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu utilisé durant la première partie de saison, Nordi Mukiele ne semble pas fermé à l'idée de quitter le PSG durant le mercato d'hiver. Cela tombe bien puisque le Bayern Munich serait intéressé par la signature du latéral français. Une option que le club de la capitale n'écarte pas totalement, mais pas à n'importe quelle condition.

Le mercato d'hiver du PSG est finalement plus agité que prévu. Et pour cause, après la signature de Lucas Beraldo, le club de la capitale cherche un autre défenseur central afin de compenser la blessure de Milan Skriniar, absent jusqu'à la fin de la saison. Mais côté départs aussi cela pourrait bouger. Et pour cause, Nordi Mukiele est notamment dans le viseur du Bayern Munich qui cherche un latéral droit cet hiver afin de compenser les absences de Noussair Mazraoui et Bouna Sarr.

Mukiele très chaud pour signer au Bayern ?

Et selon les informations du Parisien , Nordi Mukiele, qui connaît déjà l'Allemagne après avoir évolué au RB Leipzig, n'est pas insensible à l'intérêt du Bayern Munich. Il faut dire qu'au PSG, il a eu un très faible temps de jeu durant la première partie de saison. Barré par la concurrence d'Achraf Hakimi, l'ancien Montpelliérain a surtout dépanné dans le couloir gauche. Mais à quelques mois de l'Euro, Mukiele souhaite retrouver du temps de jeu dans le couloir droit de la défense, un poste où la concurrence n'est pas débordante en équipe de France. C'est la raison pour laquelle il envisage de rejoindre le Bayern.

Le PSG ne ferme pas la porte, mais...