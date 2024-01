Mercato - PSG : Transfert légendaire à Paris, une annonce est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, une enquête de Médiapart révélait que le PSG avait consulté Gérald Darmanin, alors Ministre des Comptes publics afin d'éviter de payer des impôts et des taxes sur le transfert de Neymar, qui avait débarqué en 2017 pour 222M€. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi assure que le club de la capitale n'a rien fait d'illégal dans ce dossier.

Depuis quelques jours, le PSG est impliqué dans une nouvelle affaire. Cette fois-ci, cela concerne le transfert de Neymar en 2017. Arrivé pour 222M€ en provenance du FC Barcelone, le Brésilien est toujours le joueur le plus cher de l'Histoire du football, mais selon Mediapart , le PSG avait contacté Gérald Darmanin, alors Ministre des Comptes publics, afin d'éviter de payer toutes les taxes qui accompagnaient ce transfert. Et pour cause, il ne s'agissait pas d'une transaction habituelle, mais bien de la levée d'une clause libératoire. Ainsi, le PSG, au lieu de verser une indemnité de transfert à un club, a directement donné la somme à Neymar afin qu'il lève sa clause libératoire, comme c'est le cas dans ce genre de situation. C'est la raison pour laquelle, le versement de 222M€ s'accompagnait de taxes que le PSG n'aurait donc pas payées. Mais Nasser Al-Khelaïfi dément catégoriquement.

«Si vous ne demandez pas, vous êtes stupides»

« Croyez-vous que nous le PSG, avec tout ce qu’on a payé en impôts, on a besoin de faire ça pour Neymar ? Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas : en France, il n’y a pas de cadre légal pour les rachats des clauses libératoires et quand vous souhaitez en racheter une vous devez forcément vous adresser à ceux qui dirigent en France, au gouvernement. C’est normal. Si vous ne demandez pas, vous êtes stupides. Il n’y a pas de loi, c’est pour ça que je ne comprends pas que les gens inventent cette histoire. Tout est légal, tout est transparent. On n’a pas besoin d’aide », assure le président du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«Tout ce qu’on a fait a été légal»