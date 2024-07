Mercato - PSG : Il s’en va avec un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zoumana Camara quitte le PSG en fin de contrat après avoir dirigé les U19 du club pendant trois saisons. Durant son long passage de 17 ans au club, l'ancien défenseur central a notamment occupé le rôle d'entraîneur-adjoint en équipe première, et il répond aux critiques dont il a fait l'objet pendant cette période.

Entre la fin de sa carrière de joueur professionnel et le début de son expérience d'entraîneur des U19 du PSG, entre 2015 et 2021, Zoumana Camara a occupe le rôle d'adjoint en équipe première. Il a notamment assisté Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel, mais certaines critiques formulées à l'époque sur son utilité restent en travers de la gorge de l'ancien joueur du PSG.

Mercato : Le PSG lâche une offre «monstrueuse» pour un attaquant https://t.co/oHf900nz4d pic.twitter.com/VFLJrcGbHa — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

« On ne reste pas si longtemps en étant l'ami des joueurs seulement »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , Camara répond cash : « Agacé qu’on ait souvent réduit mon rôle d’adjoint à celui d’interprète ? Agacé non, mais c'était réducteur. On ne reste pas si longtemps dans un club parce qu'on est l'ami des joueurs seulement. Je parle plusieurs langues et cela m'a servi pour faire le lien mais cela a aussi servi les entraîneurs », explique-t-il.

« Le relais entre le vestiaire et le coach »