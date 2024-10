Mercato - PSG : Il fuit Luis Enrique et vide son sac !

Thomas Bourseau

Bien que Luis Enrique ait connu Carlos Soler en sélection, la nomination du coach espagnol n’a pas aidé le milieu de terrain à se faire une place de titulaire au PSG. Témoignant de la concurrence XXL à son poste, Soler a pris la décision de fuir le Paris Saint-Germain en prêt pour l’Angleterre et West Ham.

Carlos Soler a suivi les traces de son compatriote Fabian Ruiz. Lors des deux derniers jours du mercato estival de 2022, le Paris Saint-Germain a recruté coup sur coup deux internationaux espagnols. Soler, contrairement à Ruiz, n’est pas parvenu à faire son trou au PSG que ce soit avec Christophe Galtier ou Luis Enrique.

Transferts : La folle révélation de Cavani, le PSG l’a manipulé ! https://t.co/gsqqxBICOo pic.twitter.com/nu1v3DVpju — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

«Si je voulais partir ? Oui, c’est la vérité»

C’est pourquoi le milieu de terrain de 27 ans ans qui n’avait connu que le FC Valence avant de signer au PSG a pris la décision de se lancer le troisième défi de sa carrière professionnelle. Après la Liga et la Ligue 1, c’est en Premier League sous les ordres d’un entraîneur dont il connaît le travail, à savoir Julen Lopetegui, qu’il a choisi de rebondir. « Si je voulais partir ? Oui, c’est la vérité. Je n’ai jamais reçu de nouvelles de la part du club ou de l’entraîneur pour me dire qu’ils voulaient que je parte. Mais je savais que la saison dernière avait été compliquée à cause de mon temps de jeu, et je suis au bon âge au niveau de la maturité pour profiter du football. Je voulais un nouveau défi, partir et jouer en Premier League ».

«Je suis assez intelligent pour connaître le niveau qu’il y a au PSG»

« J’insiste. A aucun moment Luis (Enrique) ne m’a dit que j’allais peu jouer ou qu’il ne comptait pas sur moi. Mais je suis assez intelligent pour connaître le niveau qu’il y a au PSG, et je savais qu’il serait difficile d’avoir du temps de jeu ». a conclu Carlos Soler lors d’une entrevue avec Marca. Reste à savoir si à la fin de son prêt à West Ham, Soler reviendra au PSG pour y rester ou pour repartir…