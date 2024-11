Mercato - PSG : Il est perdu après son transfert ?

Thomas Bourseau

Le PSG n'a pas remplacé Kylian Mbappé poste pour poste cet été et a fait le choix de recruter un joueur capable d'évoluer à différentes positions comme la nouvelle star du Real Madrid : Désiré Doué. Du haut de ses 19 ans, l'international espoir français enchaîne les rôles divers dans l'animation de Luis Enrique, compliquant son intégration dans l'animation offensive.

Désiré Doué (19 ans) a effectué deux saisons avec l'équipe première du Stade Rennais avant de quitter la Bretagne et de signer au PSG. Pendant le mercato estival, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont dégainé une offre de transfert de 50M€ qui a été acceptée par leurs homologues bretons. Cependant, l'apprentissage de la méthode Luis Enrique est long.

Désiré Doué, le couteau suisse de Luis Enrique ?

En effet, Désiré Doué n'a été titularisé qu'à trois reprises et a dû profiter de quelques entrées en jeu de temps en temps. La preuve par l'exemple avec la dernière sortie du PSG en Ligue des champions contre l'Atletico de Madrid mercredi soir. L'ailier gauche n'a passé qu'une seule petite minute sur le terrain. Doué savait pertinemment qu'il faudrait qu'il parvienne à se familiariser avec les attentes de Luis Enrique qui compte sur sa polyvalence et l'a déjà aligné sur les différents fronts de l'attaque et en tant que milieu relayeur.

Baladé, Doué est tout de même validé par Enrique

Une utilisation qui ne lui permet pas vraiment de prendre ses marques au PSG comme Le Parisien le souligne dans ses colonnes du jour ce samedi à quelques heures du déplacement du Paris Saint-Germain à Angers. Habitué à jouer au poste d'ailier gauche, Désiré Doué est baladé de position en position et ne fait pas son trou. Néanmoins, ses performances apporteraient satisfaction à son entraîneur Luis Enrique.