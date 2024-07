Mercato - PSG : Il déballe tout sur son transfert surprise !

Thomas Bourseau

Alexandre Letellier est un enfant du club. Formé au PSG comme Presnel Kimpembe et Colin Dagba, Letellier a entre autres été recruté à l’été 2020 afin de permettre au Paris Saint-Germain de respecter les règles de l’UEFA pour la Ligue des champions. Son retour surprise et quelque peu destiné, Letellier l’a longuement raconté.

Afin de respecter le règlement de l’UEFA dans le cadre de l’inscription de la liste des joueurs pour la Ligue des champions, le PSG se devait de compter dans ses rangs trois éléments formés au club. À l’époque, Presnel Kimpembe et Colin Dagba remplissaient les critères, mais il en manquait un. Alors, le comité directeur du PSG de Leonardo et présidé par Nasser Al-Khelaïfi s’est jeté sur les traces d’Alexandre Letellier qui a fait, pendant 11 années, ses classes au sein du club de la capitale.

«Le fait que je sois français et en plus formé au club, ça a validé mon dossier»

Le natif de Paris s’est longuement exprimé à Free Ligue 1 sur la question de son retour surprise au PSG. « Je faisais partie d’une liste de gardiens. Il y avait des gardiens étrangers et français. Le fait que je sois français et en plus formé au club, ça a validé mon dossier et après tout s’est fait très vite ».

«Quand tu sais dans quelle équipe tu arrives, il ne faut pas passer pour un pitre (rires)»

Enfant du pays, Alexandre Letellier n’a pas caché à Alexandre Ruiz pendant l’interview pour Free Ligue 1 avoir éprouvé un sentiment spécial au moment de retrouver son PSG qui avait bien changé depuis son départ en 2010 avec le projet QSI qui s’en est suivi et les stars peuplant le vestiaire du Paris Saint-Germain en 2020. « C’est un sentiment bizarre, t’es footballeur donc amené à signer n’importe où. Mais à ce moment-là, Paris. Tu n’y crois pas trop en fait. C’est le métier aussi. Tu arrives là-bas et tu es déterminé. Quand tu sais dans quelle équipe tu arrives, il ne faut pas passer pour un pitre (rires) ».

La punchline de Letellier sur son adaptation instantanée : «Le fait de ne pas mettre le GPS pour aller au centre d’entraînement»

« Quand tu arrives dans un club parfois tu peux avoir un temps d’adaptation puisque tu ne connais personne. Mais là, franchement, j’avais vraiment l’impression de jamais être parti, même si forcément le club allait beaucoup évoluer. Mais le fait de retourner au Camp des Loges, le fait de revoir des têtes connues, le fait de ne pas mettre le GPS pour aller au centre d’entraînement… (Rires) Ce sont des trucs tout bête, mais à l’arrivée j’avais vraiment l’impression de rentrer chez moi. Ce qui fait que je me suis vraiment tout de suite senti bien ». a poursuivi Alexandre Letellier pour Free Ligue 1.

«Je me couche sur le canapé avec le survêtement du PSG, le lendemain, mon agent m’appelle»

En toute fin d’interview, Alexandre Letellier a raconté à Alexandre Ruiz une anecdote qui laisse entendre qu’il était décidément destiné à retrouver son club formateur : le PSG. « Le Covid-19 arrête le championnat. Orléans descend en National et je me retrouve en fin de contrat. Je suis entré en phase de préparation en attente de ce coup de fil du Paris Saint-Germain. Et pour la petite anecdote, la veille du coup de fil de mon agent j’étais sur Paris avec un ami, je me faisais tatouer. On sortait de cette période Covid et les gens pouvaient ressortir. Et on voyait qu’ils étaient heureux d’être en terrasse, il y avait une atmosphère que je n’avais pas retrouvé sur Paris depuis un moment quand j’y retournais. Je me rappelle lui dire : « Put***, j’aimerais revenir sur Paris ». Je me rappelle rentré très tard et à cette époque-là mon fils était petit. Ma femme dormait du coup avec le petit dans le lit et je me couche sur le canapé avec le survêtement du PSG : véridique. Le lendemain, mon agent m’appelle et me dit que Paris est intéressé ».