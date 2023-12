Mercato - PSG : Il annonce une révolution à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2011, lorsque le PSG est racheté par le Qatar, le projet paraît assez clair puisque plusieurs stars sont recrutées afin de faire passer le club dans une nouvelle dimension. Une stratégie qui a clairement changé ces derniers mois puisque le club de la capitale a décidé de miser sur des jeunes joueurs afin de préparer l'avenir et d'avoir un collectif plus fort. Une révolution en comparaison avec le début du projet QSI.

L'été dernier, le PSG a décidé de changer de stratégie sur le mercato. Après avoir axé son recrutement sur les grandes stars pour développer notamment la marque PSG, le club de la capitale souhaite maintenant privilégier le collectif comme ce fut le cas l'été dernier et comme ce sera la cas cet hiver avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Dominique Séverac évoque ce changement de cap.

«Au PSG, on a changé de logiciel pour le recrutement»

« Au PSG, on a changé de logiciel pour le recrutement. Pendant plusieurs années, on a fondé la politique des transferts sur les stars. On a eu les ères Ibrahimovic, Neymar, Messi... Maintenant, place aux jeunes », assure le journaliste du Parisien sur le plateau de La Chaîne L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Le PSG est la 4ème équipe la plus jeune en Ligue des Champions»